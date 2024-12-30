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Непомнящий отреагировал на решение Карлсена выступить на ЧМ-2024 после скандала с джинсами

Непомнящий отреагировал на решение Карлсена выступить на ЧМ-2024 после скандала с джинсами
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на допуск Магнуса Карлсена к участию на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Ранее его дисквалифицировали из-за несоблюдения дресс-кода.

«Внезапное продолжение «джинсгейта» — Магнус таки согласился сыграть на чемпионате мира по блицу. Хорошая новость, особенно в сочетании с разумными подвижками по части дресс-кода для участников. Он сопроводил эту новость обстоятельным интервью, в котором, очевидно, хотел резко высказаться в адрес функционеров FIDE и судейства. Вот только местами получилось откровенно по-хамски. Но есть ещё одна хорошая новость: в этот раз обошлось без «**** you». Осуждаю, не одобряю», — написал Непомнящий в телеграм-канале.

Отметим, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) выпустила заявление по итогам чемпионата мира по рапиду, в котором допустила большую гибкость в одежде. Теперь шахматисты могут носить джинсы.

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