«Мне стало страшно». Российский шахматист — о трудностях с получением визы на ЧМ в США

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал о трудностях с получением визы на чемпионат мира, который проходил в Нью-Йорке (США).

— Твой тренер рассказывал, что возникли сложности с получением американской визы. Руки не опускались?

— Когда в Сербии мне отказали в визе, я понимал, что ещё не всё потеряно, потому что можно было попробовать подать документы в другой стране. А вот когда в Узбекистане я пришёл на собеседование, стало страшно. Просто передо мной отказывали всем подряд. Минимум десять человек получили отказы. В тот момент подумал, что и нам сейчас точно откажут, но всё обошлось. Парень, который проводил собеседование, вопросов почти не задавал. Он был позитивно настроен.

— А что не так было в Сербии?

— Даже не знаю. У меня спросили цель поездки, задали ещё пару вопросов, а потом просто дали справочку о том, что визу я получить не могу, но могу попробовать подать документы ещё раз. Никаких объяснений не последовало, — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.