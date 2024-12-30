«Если Гукеш смог, то и я смогу». Мурзин — о желании стать чемпионом мира в «классике»

18-летний российский шахматист Володар Мурзин заявил, что хотел бы стать чемпионом мира в «классике», а также рассказал, что пример индийского шахматиста Гукеша Доммараджу мотивирует его.

— Пример твоего ровесника Гукеша, который стал 18-м чемпионом мира, мотивировал к тому, что и в этом возрасте можно добираться до вершин?

— Безусловно! Конечно, были мысли о том, что раз он смог, то и я смогу. Я планирую и в «классике» стать чемпионом мира (улыбается), — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке. Мурзин стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м.