Российский чемпион мира по шахматам высказался о скандале вокруг Магнуса Карлсена на ЧМ

18-летний российский шахматист Володар Мурзин высказался о скандале вокруг норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена на чемпионате мира в Нью-Йорке.

— Тебя удивило поведение Карлсена, который, если по-русски, быканул?

— Нисколько. С Магнусом постоянно происходят такие инциденты: он и дресс-код нарушал, и на туры опаздывал, а его все ждали, и ещё что-то подобное.

— Разве шахматист, которого многие называют лучшим в истории, не заслуживает привилегий?

— У него и так бесконечные привилегии. Пока мы все толпимся в общем зале, у него своя вип-комната отдыха, где он может между турами готовиться с тренером. Это имеет огромное значение. А то, что ему раньше остальных приносят жеребьёвку? Если честно, я вообще не понимаю, чем он недоволен. Это всё равно, что в теннисе все бы подавали с задней линии, а кто-то один выходил на подачу к самой сетке и вколачивал мячи один за другим. Кем бы ты ни был, условия должны быть одинаковы для всех, всё должно быть честно, — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.