«Протестовать точно не буду». Чемпион мира Мурзин — об отношении к дресс-коду в шахматах

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал, как относится к дресс-коду в шахматах.

— Как ты относишься к дресс-коду? Тебе, может, удобнее играть в джинсах и худи, а не в деловом костюме?

— Конечно, удобнее было бы в джинсах. Но я просто соблюдаю правила, вот и всё. Они же для всех одинаковы. Для меня это не проблема. Протестовать из-за этого я точно не буду, — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Чемпионом турнира стал Володар Мурзин.