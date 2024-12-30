Российский чемпион мира по шахматам Мурзин: случается, что не пожимают руку после партии

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал, что из-за его происхождения иногда после партии ему отказываются пожимать руку.

— Из-за того, что ты русский, возникали проблемы?

— Играть со мной никто не отказывался, а чтобы не пожать руку после партии, случается. Нечасто, но и не единичные случаи. Я стараюсь на такое не отвлекаться, а просто играть в шахматы. Отвечать нужно своими результатами, а не словами, — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке. Мурзин стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м.