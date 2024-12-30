«Это был сильный удар». Чемпион мира по шахматам рассказал о встрече с читером за доской

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал о встрече с читером за доской, а также поделился своим отношением к этому.

— Ты сталкивался с читерами?

— В онлайне такое происходит постоянно. Вроде бы всё делаешь правильно, а позиция неизменно ухудшается. Потом смотришь, а соперник все ходы делал по первой линии. Вживую тоже было, но больше на детских турнирах. Помню, я играл чемпионат Европы по своему возрасту и в первом туре мне выпал соперник, у которого рейтинг был 1600-1650, а у меня уже за 2000. То есть разница очень большая. Я проиграл партию. Пришёл в номер, стал анализировать – ну точно компьютерная игра была. Меня это очень сильно выбило из колеи, это был сильный удар, я в итоге только седьмое место занял.

— Какие-то действия твой тренер или мама не предпринимали?

— Нет, оставили всё как было. Дело в том, что мошенничество очень сложно доказать, нужно иметь на руках неоспоримые аргументы. В недавней ситуации с Кириллом Шевченко тот признал вину только потому, что была видеозапись. Но вообще читерство – очень острая проблема. К её решению необходимо подойти со всей серьёзностью и не отмахиваться, — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.