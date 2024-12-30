Российский чемпион мира по шахматам: у меня непростая ситуация, деньги сильно помогут

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал, что деньги, которые он получит за победу на чемпионате мира по рапиду, сильно помогут его семье.

— За победу ты получишь очень приличные деньги ($ 90 000. – Прим. «Чемпионата»). Хорошее дополнение к титулу?

— Для меня это пока самый большой гонорар в карьере. Я могу подтвердить слова своего тренера Михаила Кобалия, что у меня очень непростая жизненная ситуация. У меня ещё четыре сестры, мама одна нас воспитывает. Эта победа и эти деньги пришли в самый нужный момент, они нам сильно помогут.

— Призовые маме отдашь?

— Да. Она более грамотно ими сможет распорядиться, — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.