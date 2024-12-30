«Это присутствует». Сергей Карякин — об употреблении алкоголя топовыми шахматистами

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что топовые шахматисты могут употреблять лёгкий алкоголь после завершения турниров.

— Есть ли в топ-10 мирового рейтинга спортсмены, которые пьют, курят, не занимаются спортом, ведут аморальный образ жизни?

— Ну, насчёт алкоголя я точно могу сказать, что есть, конечно, шахматисты, которые пьют, но, как правило, это после турнира, уже когда закрытие и когда ты там до этого 10 дней участвовал в турнире, а до этого ещё готовился. В итоге хочется немножко расслабиться, выпить бокальчик шампанского. Это присутствует, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.