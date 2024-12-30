«Против тебя играют шулеры». Карякин — об игре Путина в шахматы в геополитике

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что президент РФ Владимир Путин играет в геополитические шахматы.

— Слушай, а если вообще говорить о больших людях, кто из них играет в шахматы? Президент, премьер, может быть, какие-то крупные предприниматели? Путин играет в шахматы?

— Я, кстати, спрашивал один раз у Пескова Дмитрия Сергеевича, играет ли Путин в шахматы. Он сказал, что Владимир Владимирович играет в шахматы на геополитическом поле и они более сложные. Я согласился, что да, действительно, это так, потому что как минимум в геополитике ты можешь играть в шахматы, а против тебя играют шулеры. Всё это сложнее, а в шахматах есть по крайней мере свои рамки, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.