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Шахматист Сергей Карякин рассказал, какой Владимир Путин в личном общении

Шахматист Сергей Карякин рассказал, какой Владимир Путин в личном общении
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Ты общался с президентом, с Владимиром Владимировичем, он тебя принимал. Слушай, ну а вот какой он президент? Ты можешь что-то рассказать о нём, что не знают граждане России, что-то интересное?
— Ну прям то, что не знают, сложно, но точно могу сказать, что очень интересно с ним общаться и он очень быстро схватывает… Вот на разные темы ты с ним начинаешь говорить, и вот я так понимаю, пока у него есть там, скажем, две минуты после одной встречи перед другой, ему сразу дают какие-то основные тезисы, распечатки, и я смотрю, что он уже в курсе всего, что происходит в шахматном мире, ты с ним начинаешь говорить вот про одного чемпиона мира, про второго, да-да, а это то, это то, ну очень интересно с ним общаться, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

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