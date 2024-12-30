«Их толпа, нас толпа». Карякин рассказал забавную историю с Магнусом Карлсеном в Москве

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал забавную историю с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.

«Магнус может много чего себе позволить. У меня с Магнусом была история очень забавная. Мы с ним играли в 2011 году, в Москве проводился мемориал Таля, такой турнир был, и участвовали все сильнейшие на тот момент шахматисты мира. И после турнира, я, по-моему, там третье место занял, Магнус первое, мы пошли с друзьями в боулинг-клуб. И, значит, играли в боулинг, бильярд, значит, общались. Понятное дело, что алкоголь тоже присутствовал.

И потом мы выходим, где-то пять часов утра, вообще ни души на улице, и встал вопрос, а как возвращаться в гостиницу, что вообще делать, такси нет, ничего нет, как бы вызывать было неохота. Решили подождать полчаса, когда откроется метро. И, значит, в 5:30 мы заходим в метро. Самый первый вагон. Мы туда идём. И смотрим. Толпа молодых людей на нас смотрит. И тут мы встретились. Их толпа, нас толпа. Я не знал, что ожидать. И они говорят: «А вы Сергей Карякин? А вы Магнус Карлсен? Можно с вами сфотографироваться?» 5:30 утра. Да, я потом представляю, когда мы играли матч на первенстве мира с Карлсеном, как эти ребята вспоминали эту историю (улыбается)», — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.