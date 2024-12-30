Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Их толпа, нас толпа». Карякин рассказал забавную историю с Магнусом Карлсеном в Москве

«Их толпа, нас толпа». Карякин рассказал забавную историю с Магнусом Карлсеном в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал забавную историю с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.

«Магнус может много чего себе позволить. У меня с Магнусом была история очень забавная. Мы с ним играли в 2011 году, в Москве проводился мемориал Таля, такой турнир был, и участвовали все сильнейшие на тот момент шахматисты мира. И после турнира, я, по-моему, там третье место занял, Магнус первое, мы пошли с друзьями в боулинг-клуб. И, значит, играли в боулинг, бильярд, значит, общались. Понятное дело, что алкоголь тоже присутствовал.

И потом мы выходим, где-то пять часов утра, вообще ни души на улице, и встал вопрос, а как возвращаться в гостиницу, что вообще делать, такси нет, ничего нет, как бы вызывать было неохота. Решили подождать полчаса, когда откроется метро. И, значит, в 5:30 мы заходим в метро. Самый первый вагон. Мы туда идём. И смотрим. Толпа молодых людей на нас смотрит. И тут мы встретились. Их толпа, нас толпа. Я не знал, что ожидать. И они говорят: «А вы Сергей Карякин? А вы Магнус Карлсен? Можно с вами сфотографироваться?» 5:30 утра. Да, я потом представляю, когда мы играли матч на первенстве мира с Карлсеном, как эти ребята вспоминали эту историю (улыбается)», — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

Материалы по теме
«Это присутствует». Сергей Карякин — об употреблении алкоголя топовыми шахматистами
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android