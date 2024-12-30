Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Карякин объяснил, почему букмекеры не принимают ставки на шахматы

Сергей Карякин объяснил, почему букмекеры не принимают ставки на шахматы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему букмекеры не принимают ставки на шахматные турниры.

— Слушай, а почему букмекеры не принимают ставки на шахматные турниры? Потому что вы все друг друга очень хорошо знаете или почему?
— Ну, во-первых, шахматный мир — он достаточно узкий и, конечно, мы друг друга знаем. Тут ещё надо понимать, что в шахматах всё-таки три результата возможны. То есть там, допустим, условный теннис, там всё понятно. Понятно, или один выиграл, или второй. А шахматы невозможно понять. То ничья бывает какая-то быстрая, то там семь часов играют и неизвестно, что дальше.

— По сути, тот же футбольный матч, победа, ничья, поражение. Три исхода.
— Ну всё равно, в футболе там разные, там можно на угловые, на пенальти, на ещё что-то. А в шахматах сложнее, я так понимаю, вот эту вот линейку выстроить, которая была бы интересна для ставок, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

Материалы по теме
«Их толпа, нас толпа». Карякин рассказал забавную историю с Магнусом Карлсеном в Москве
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android