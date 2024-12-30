Сергей Карякин объяснил, почему букмекеры не принимают ставки на шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему букмекеры не принимают ставки на шахматные турниры.

— Слушай, а почему букмекеры не принимают ставки на шахматные турниры? Потому что вы все друг друга очень хорошо знаете или почему?

— Ну, во-первых, шахматный мир — он достаточно узкий и, конечно, мы друг друга знаем. Тут ещё надо понимать, что в шахматах всё-таки три результата возможны. То есть там, допустим, условный теннис, там всё понятно. Понятно, или один выиграл, или второй. А шахматы невозможно понять. То ничья бывает какая-то быстрая, то там семь часов играют и неизвестно, что дальше.

— По сути, тот же футбольный матч, победа, ничья, поражение. Три исхода.

— Ну всё равно, в футболе там разные, там можно на угловые, на пенальти, на ещё что-то. А в шахматах сложнее, я так понимаю, вот эту вот линейку выстроить, которая была бы интересна для ставок, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.