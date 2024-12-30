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Сергей Карякин заявил о желании сыграть в шахматы с Владимиром Путиным

Сергей Карякин заявил о желании сыграть в шахматы с Владимиром Путиным
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что хотел бы сыграть в шахматы с президентом РФ Владимиром Путиным.

— С кем бы ты хотел сыграть в шахматы? Есть такой человек?
— Я думаю, однозначно с президентом, с Владимиром Владимировичем.

— Почему ты хочешь сыграть в шахматы с президентом? Что ты хочешь узнать для себя после этой партии?
— Очень интересно его тактику посмотреть и как он действует в шахматах и, соответственно, сравнить это с тем, что он делает на геополитическом сражении, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

Ранее Карякин заявил, что Владимир Путин играет в геополитические шахматы против шулеров.

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