Сергей Карякин заявил о желании сыграть в шахматы с Владимиром Путиным

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что хотел бы сыграть в шахматы с президентом РФ Владимиром Путиным.

— С кем бы ты хотел сыграть в шахматы? Есть такой человек?

— Я думаю, однозначно с президентом, с Владимиром Владимировичем.

— Почему ты хочешь сыграть в шахматы с президентом? Что ты хочешь узнать для себя после этой партии?

— Очень интересно его тактику посмотреть и как он действует в шахматах и, соответственно, сравнить это с тем, что он делает на геополитическом сражении, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

Ранее Карякин заявил, что Владимир Путин играет в геополитические шахматы против шулеров.