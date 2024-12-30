Карякин — о переходе Витюгова в Британию: ты уехал к врагам, они нас ненавидят, как?

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил непонимание перехода шахматиста Никиты Витюгова под флаг Великобритании в 2023 году.

— Твой поступок стал одним из немногих в шахматном мире, когда ты сказал, что ты не будешь играть без флага России, без гимна, под нейтральным флагом, что ты это считаешь дискриминацией, ты не будешь принимать участия, тем не менее другие шахматисты российские готовы на это, а некоторые даже сменили спортивное гражданство.

— Честно говоря, я считаю, это большая потеря, именно спортивная потеря, про человеческие качества сейчас ничего не говорю. Спортсменов много потеряли сильных, но, с другой стороны, для меня непонятно, как один из ведущих гроссмейстеров уехал выступать за Британию. Британия — это же наш враг, ну как бы это же объективно.

— А если вот, допустим, убрать политику в сторону, выиграл ли он, этот конкретный гроссмейстер, либо другие, от переезда, от смены места жительства, страны, гражданства в профессиональном качестве, как ты оцениваешь? Может быть, лучшие условия в Британии, чем в России?

— То, что условия он получил, понятное дело, как бы я не знаю, какого рода.

— Деньги и бытовые условия оставим в стороне. Может быть, лучше подготовка там либо наша шахматная школа российская — она всё равно сильнее?

— Наша шахматная школа — она сильнее, чем в Британии, дело не в этом. Возможность участия в турнирах западных он, безусловно, получил, ну и другие, соответственно, шахматисты, которые уехали. Но в личностном плане я не знаю, как после этого вообще жить и как себя чувствовать, ты уехал к врагам и выступаешь за те страны, которые нас ненавидят, вот как это вообще возможно, ну не знаю, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.