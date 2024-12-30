«Это вообще трагедия для шахмат». Карякин — об отказе Магнуса Карлсена защищать титул ЧМ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает трагедией отказ норвежца Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона мира в 2023 году.

— Почему Магнус отказался участвовать в боях за шахматную корону? Ему стало неинтересно? Он наелся шахматами?

— Я считаю, это вообще трагедия для шахмат, что Карлсен отказался. Потому что всё-таки было всё выстроено и понятно. Есть чемпион мира, он же сильнейший шахматист мира, огромное внимание спонсоров, как бы всё на нем сосредоточено, и тут он отказывается. Он это объяснил тем, что сыграл пять матчей на первенстве мира, все пять выиграл, и сказал, что всё, он устал и хочет получать удовольствие от игры, а не хочет всё время эти матчи играть.

Матчи действительно очень изнурительные, я сам вот один матч сыграл и знаю, что это такое. Это же многомесячная подготовка, это нервы, это стресс. И Карлсен решил отойти от всего этого, но до него вообще за всю историю шахмат только один был пример, это Фишер, когда он стал чемпионом мира, но он просто ушёл из шахмат. А Карлсен никуда не уходит, он проводит какие-то свои соревнования, по шахматам Фишера, кстати говоря. Карлсен считает, что за этим будущее. И получается так, что это определённое двоевластие, что есть официальный чемпион мира, а есть неофициальный Карлсен, на которого все равняются, грубо говоря, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.