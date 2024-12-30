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Сергей Карякин заявил, что не планирует завершать свою карьеру в шахматах

Сергей Карякин заявил, что не планирует завершать свою карьеру в шахматах
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру. Напомним, в 2022 году из-за своей поддержки специальной военной операции он был дисквалифицирован на шесть месяцев, после этого отказался играть в международных турнирах под нейтральным флагом.

— Можно назвать завершённой твою шахматную карьеру? Либо ты планируешь ещё выступление в каких-то турнирах?
— Нет, я планирую выступление, я и сейчас выступаю, вот совсем недавно я выступал. В Москве проводился турнир, тоже сильнейшие шахматисты России участвовали. Я поделил первое-четвёртое место, хотя по факту, ну то есть у меня были все шансы занять чистое первое, но не дожал. Но тут на самом деле графики, опять-таки времени на шахматы практически не остаётся. Нет той концентрации, и то, что удаётся всё равно быть наравне или где-то кого-то превосходить, это очень приятно, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

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