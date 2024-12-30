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«Вы сравните успехи». Сергей Карякин — о зарплатах футболистов и шахматистов

«Вы сравните успехи». Сергей Карякин — о зарплатах футболистов и шахматистов
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Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что смешно сравнивать зарплаты футболистов и шахматистов, а также рассказал, что считает это несправедливым.

— Тебя никогда не бесило то, что, скажем, те же футболисты зарабатывают больше шахматистов?
— Обидно, несправедливо. Да, я считаю, что так быть не должно. Ну, по крайней мере, такой не должно быть разницы большой между финансовыми заработками, там, второго запасного какого-нибудь футболиста, который в разы получает больше, там, семи шахматистов, грубо говоря.

— Мне кажется, меньше тренируется, да? Футбольная тренировка длится два часа, наверное.
— Ну, меньше тренируется, так и меньше успехов. Вы сравните успехи российских шахматистов и…

— И российских футболистов?
— И российских футболистов. Это даже смешно сравнивать, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

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