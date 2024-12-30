Сергей Карякин назвал сильнейшего шахматиста в мире

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что считает норвежца Магнуса Карлсена сильнейшим шахматистом планеты.

— Слушай, кто сейчас сильнейший шахматист мира, на твой взгляд?

— Сильнейший шахматист мира — это Магнус Карлсен, объективно многократный чемпион мира и по рейтингу, если мы берём, то он уже с 2008-го, если не ошибаюсь, номер один в мировом рейтинге, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

Ранее Сергей Карякин рассказал забавную историю с участием Магнуса Карлсена, которая с ними случилась на турнире в Москве. Также он назвал трагедией отказ норвежца защищать титул чемпиона мира в 2023 году.