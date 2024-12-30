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Сергей Карякин предположил, почему Ян Непомнящий не смог выиграть шахматную корону

Сергей Карякин предположил, почему Ян Непомнящий не смог выиграть шахматную корону
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин предположил, почему россиянин Ян Непомнящий не смог выиграть шахматную корону.

— А чего Яну не хватило, чтобы выиграть корону?
— Вот Яну, мне кажется, именно физически не хватило, потому что к концу матча он просел, он вёл в счёте. Во-первых, он позволил Дину отыграться, и, во-вторых, в последней партии матча он мог её довести до победы. Не нашёл, не посчитал и так далее, — сказал Карякин на RuTube-канале ДОЛГОВ.

Напомним, Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону — 2023. Таким образом, представитель Китая стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

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