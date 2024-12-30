«Разочаровывает». Ниманн осудил ФИДЕ после скандала с Карлсеном на ЧМ по рапиду

21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн осудил Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) за решение допустить норвежца Магнуса Карлсена на чемпионат мира по блицу.

«Разочаровывает, что одному игроку позволяют высмеять турнир, а затем преклоняют колено. ФИДЕ несёт ответственность за защиту святости игры. Chess.com-мафия пыталась разрушить мою карьеру из-за похожего эмоционального всплеска, кто-то должен занять позицию!» — написал Ниманн в социальных сетях.

Напомним, Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Позже ФИДЕ выпустила заявление по итогам чемпионата мира по рапиду, в котором допустила бóльшую гибкость в одежде.