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«Разочаровывает». Ниманн осудил ФИДЕ после скандала с Карлсеном на ЧМ по рапиду

«Разочаровывает». Ниманн осудил ФИДЕ после скандала с Карлсеном на ЧМ по рапиду
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21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн осудил Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) за решение допустить норвежца Магнуса Карлсена на чемпионат мира по блицу.

«Разочаровывает, что одному игроку позволяют высмеять турнир, а затем преклоняют колено. ФИДЕ несёт ответственность за защиту святости игры. Chess.com-мафия пыталась разрушить мою карьеру из-за похожего эмоционального всплеска, кто-то должен занять позицию!» — написал Ниманн в социальных сетях.

Напомним, Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Позже ФИДЕ выпустила заявление по итогам чемпионата мира по рапиду, в котором допустила бóльшую гибкость в одежде.

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