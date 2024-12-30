Президент РФ Владимир Путин учредил президентскую стипендию для чемпионов и призёров Олимпийских игр.

«В целях обеспечения социальной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению, постановляю: учредить стипендию президента Российской Федерации гражданам Российской Федерации, имеющим высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению», — сказано в тексте президентского указа.

Согласно документу, стипендии будут выплачиваться чемпионам Олимпийских игр, призёрам официальных соревнований, их тренерам и специалистам спортивных сборных команд РФ, а также медалистам Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, Сурдлимпийских игр. В соответствии с утверждённым перечнем выплаты составят от 25 до 60 тысяч рублей.