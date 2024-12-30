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Юлия Ступак назвала главное событие для российского спорта в 2024 году

Юлия Ступак назвала главное событие для российского спорта в 2024 году
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Юлия Ступак подвела итоги уходящего года и назвала главное событие в российском спорте.

«2024 год получился классным. Это был год открытий, совершений, мероприятий, шоу и проектов. Это было масштабирование меня и моей личности как спортсмена и как обычного человека.

Мне кажется, главным событием в российском спорте 2024 года стало участие российских пловцов в чемпионате мира. Это ярчайший момент просто в этом году!» – приводит слова Ступак Metaratings.ru.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований. Одним из открытий турнира стал 18-летний Мирон Лифинцев, завоевавший пять золотых наград.

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