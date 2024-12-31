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Даниил Дубов не вышел на партию против Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу

Даниил Дубов не вышел на партию против Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу
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Российский шахматист Даниил Дубов не вышел на партию против Ханса Ниманна за несколько туров до конца отборочной стадии чемпионата мира по блицу.

За это россиянин получил техническое поражение.

Напомним, соревнования проходят с трёхминутным контролем с добавлением двух секунд. Первый этап состоится 30 декабря (мужчины проведут 13 туров, женщины — 11). Финальный раунд пройдёт 31 декабря по нокаут-системе (четвертьфиналы, полуфиналы, финал).

Ранее на турнире норвежца, Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Позже ФИДЕ выпустила заявление по итогам чемпионата мира по рапиду, в котором допустила бóльшую гибкость в одежде.

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