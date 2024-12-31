«Трусость — это отсутствие характера». Ниманн – о поступке Дубова на ЧМ по блицу

21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн прокомментировал поступок Даниила Дубова, который не вышел на партию с ним на чемпионате мира по блицу.

«Трусость — это отсутствие характера. Рад сыграть с Дубовым в блиц-матче на ЛЮБЫХ условиях. Я оплачу его проезд/проживание и предложу вознаграждение в размере 10 тыс. на благотворительность по его выбору, если он победит», — написал Ниманн на личной странице в социальной сети X.

Дубов получил техническое поражение.

Ранее на турнире норвежца, Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Позже ФИДЕ выпустила заявление по итогам чемпионата мира по рапиду, в котором допустила бóльшую гибкость в одежде.

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