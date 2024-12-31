Дубов не вышел на парию против Ниманна на ЧМ по блицу, потому что уснул – источник

Российский шахматист Даниил Дубов не вышел на партию против 21-летнего американского гроссмейстера Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу из-за того, что уснул в своей комнате перед игрой, сообщает chess24 со ссылкой на норвежское телевидение.

За это Дубов получил техническое поражение.

После поступка Дубова на ЧМ Ниманн раскритиковал россиянина, написал: «Трусость – это отсутствие характера».

Напомним, соревнования проходят с трёхминутным контролем с добавлением двух секунд. Первый этап состоится 30 декабря (мужчины проведут 13 туров, женщины — 11). Финальный раунд пройдёт 31 декабря по нокаут-системе (четвертьфиналы, полуфиналы, финал).

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