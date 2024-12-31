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Американский футболист сделал предложение своей девушке после матча НФЛ

Американский футболист сделал предложение своей девушке после матча НФЛ
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Американский профессиональный футболист Джереми Ривз сделал предложение своей девушке Микаэле Уорли после матча НФЛ между его клубом «Вашингтон Коммандерс» и «Атлантой Фэлконс» (30:24 ОТ).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеофрагментом.

Микаэла Уорли четыре года занималась волейболом и три — лёгкой атлетикой. Она четыре года подряд признавалась самой ценной атакующей волейболисткой и трижды попадала в первую сборную по версии Pensacola News Journal.

«Вашингтон Коммандерс» после победы над « Фэлконс» занимает второе место в Восточном дивизионе Национальной футбольной конференции (NFC). Команда гарантировала выход в плей-офф НФЛ.

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