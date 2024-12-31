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«Я вернулся из отеля и сообщил, что проспал». Дубов объяснил пропуск партии на ЧМ по блицу

«Я вернулся из отеля и сообщил, что проспал». Дубов объяснил пропуск партии на ЧМ по блицу
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов получил техническое поражение на чемпионате мира по блицу за пропуск партии с американцем Хансом Ниманном. Он объяснил свою неявку синдромом быстрой смены часовых поясов при перелёте.

«Я пошёл в отель, затем вернулся и сообщил, что проспал. Что я должен ещё сказать? Если ты не идиот, то, когда случается что-то подобное, понимаешь, что произошло. Я первый раз в США, очень сложно контролировать джетлаг (смену часовых поясов. — Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Дубова Take Take Take.

Дубов занял 10-е место по итогам 13 туров предварительного раунда и не смог выйти в плей-офф. При этом Дубов набрал идентичное участникам плей-офф количество очков (9,5), уступив по дополнительным показателям.

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