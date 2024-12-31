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Ян Непомнящий сыграет с Володаром Мурзиным в 1/4 финала чемпионата мира по блицу

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Володар Мурзин сыграют между собой в четвертьфинале чемпионата мира по блицу, который проходит в Нью-Йорке.

По итогам предварительного этапа, проходившего по швейцарской системе, в 13 турах Непомнящий занял первое место, а Володар Мурзин расположился на восьмой позиции.

Напомним, 18-летний Мурзин стал чемпионом мира — 2024 по рапиду, а Непомнящий завоевал бронзовую медаль.

ЧМ-2024 по блицу. Открытый турнир. Пары 1/4 финала:

Ян Непомнящий (Россия) — Володар Мурзин (Россия);

Фабиано Каруана (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша);

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ханс Ниманн (США);

Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция).

ЧМ-2024 по блицу. Женщины. Пары 1/4 финала: