Ян Непомнящий сыграет с Володаром Мурзиным в 1/4 финала чемпионата мира по блицу
Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Володар Мурзин сыграют между собой в четвертьфинале чемпионата мира по блицу, который проходит в Нью-Йорке.
По итогам предварительного этапа, проходившего по швейцарской системе, в 13 турах Непомнящий занял первое место, а Володар Мурзин расположился на восьмой позиции.
Напомним, 18-летний Мурзин стал чемпионом мира — 2024 по рапиду, а Непомнящий завоевал бронзовую медаль.
ЧМ-2024 по блицу. Открытый турнир. Пары 1/4 финала:
- Ян Непомнящий (Россия) — Володар Мурзин (Россия);
- Фабиано Каруана (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша);
- Магнус Карлсен (Норвегия) — Ханс Ниманн (США);
- Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция).
ЧМ-2024 по блицу. Женщины. Пары 1/4 финала:
- Валентина Гунина (Россия) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай);
- Екатерина Лагно (Россия) — Карисса Йип (США);
- Рамешбабу Вайшали (Индия) — Чжу Цзинь (Китай);
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Лэй Тинцзе (Китай).
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