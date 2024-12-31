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В Федерации шахмат России резко отреагировали на резонансные слова тренера Мурзина

В Федерации шахмат России резко отреагировали на резонансные слова тренера Мурзина
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв отреагировал на слова Михаила Кобалия – многолетнего тренера чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина – о том, что федерация не оказывает никакой поддержки его спортсмену.

«ФШР минимум последние полтора года никакой поддержки Володару не оказывает. Даже наоборот», — в частности, заявил в интервью «Чемпионату» Кобалия ранее.

«…Странно читать критику тренера Володара о том, что за успехами Мурзина не стоит федерация и мы никак не помогаем. Благодаря нашим усилиям губернатор Московской области Андрей Воробьёв предоставил ему и его семье служебное жильё в Химках. И эта квартира до сих пор за ними. Также Мурзин с 2022 года на ставке Минспорта и продолжает получать зарплату.

Плюс у семьи Мурзина была непростая семейно-бытовая ситуация. Папа в своё время не давал разрешение на выезд Володара из страны на международные турниры. Наши юристы помогали решать проблему, без этой юридической поддержки он бы никуда не ездил. И ещё очень задело заявление Кобалия, что мы не приглашаем Мурзина на турниры. Это не так, и более того, все наши приглашения демонстративно игнорировались. Мы приглашали его и на Суперфинал, и на командный чемпионат России — не было ни ответа, ни привета. С Сергеем Карякиным в своё время у нас тоже были непростые отношения, он отказывался от участия в турнирах, но хотя бы отвечал на наши приглашения. Тут же – просто тишина.

На мой взгляд, со стороны Кобалия делается всё, чтобы Володар не подписывал профессиональный контракт с ФШР. Мы с середины прошлого года перестроили форму работы с молодыми талантами. После подписания соглашения с федерацией с детьми занимаются лучшие тренеры страны, заслуженные тренеры России. И первый, кому был предложен контракт, — это Володар. И была полная блокада со стороны Кобалия. Более того, насколько мне известно, он потом науськивал и других талантов против нас. С его стороны идёт полнейшие противодействие и вредительство. Но жизнь показала, результаты, а не дела, что эти контракты — правильный ход. Надеюсь, что это пройдёт в ближайшее время и разум возобладает», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

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