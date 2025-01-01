Ян Непомнящий вышел в финал чемпионата мира по блицу, где сыграет с Магнусом Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал чемпионата мира по блицу, который проходит в Нью-Йорке. В рамках полуфинала турнира россиянин победил американца Уэсли Со со счётом 3,5:2,5.

За титул Непомнящий сразится с 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который в полуфинале выбил поляка Ян-Кшиштофа Дуду.

В 2021 году Непомнящий встречался с Карлсеном в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Норвежец тогда одержал досрочную победу со счётом 7,5:3,5.

Напомним, 18-летний Володар Мурзин стал чемпионом мира — 2024 по рапиду, а Непомнящий завоевал бронзовую медаль.

Самый юный чемпион мира по шахматам: