Екатерина Лагно остановилась в шаге от выхода в финал на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно не смогла выйти в финал чемпионата мира по блицу среди женщин, который проходит в Нью-Йорке. В рамках полуфинала турнира россиянка проиграла китаянке Лэй Тинцзе со счетом 2,5:3,5 на тай-брейке.
В решающей встрече турнира Лэй Тинцзе встретится со своей соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь.
Ранее стало известно, что топовый российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал чемпионата мира по блицу среди мужчин, где сыграет с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Напомним, ранее Екатерина Лагно взяла бронзу чемпионата мира по рапиду среди женщин.
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