Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу. Подобное произошло впервые в истории

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпионом мира норвежец Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу среди мужчин, который проходил в Нью-Йорке.
В финальном матче первые две партии выиграл Карлсен, однако Непомнящему удалось отыграться в двух последующих. Далее гроссмейстеры сыграли три ничьих подряд, после чего сами приняли решение разделить титул. Отмечается, что инициатором подобного решения был норвежец.
Ранее никогда в истории чемпионский титул в шахматах не выигрывали сразу двое.
Напомним, Непомнящий завоевал бронзовую медаль чемпионате мира — 2024 по рапиду. Карлсен был дисквалифицирован на том турнире из-за нарушения дресс-кода.
Самый юный чемпион мира по шахматам: