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Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу. Подобное произошло впервые в истории

Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу. Подобное произошло впервые в истории
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпионом мира норвежец Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу среди мужчин, который проходил в Нью-Йорке.

В финальном матче первые две партии выиграл Карлсен, однако Непомнящему удалось отыграться в двух последующих. Далее гроссмейстеры сыграли три ничьих подряд, после чего сами приняли решение разделить титул. Отмечается, что инициатором подобного решения был норвежец.

Ранее никогда в истории чемпионский титул в шахматах не выигрывали сразу двое.

Напомним, Непомнящий завоевал бронзовую медаль чемпионате мира — 2024 по рапиду. Карлсен был дисквалифицирован на том турнире из-за нарушения дресс-кода.

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