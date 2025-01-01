Ниманн жёстко раскритиковал ФИДЕ за совместный титул Карлсена и Непомнящего на ЧМ по блицу

21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн, который попадал в скандалы с читерством, открыто раскритиковал ФИДЕ (Международная шахматная федерация) за исход чемпионата мира по блицу в Нью-Йорке, где титул разделили норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.

«Официально: мир шахмат сошёл с ума! Такого не было никогда в истории. Не могу поверить, что мировые шахматы контролирует один игрок. Чемпион мира может быть только один!

Деньги и власть абсолютно развращают. Прискорбные факты подтверждается ещё раз.

Представьте финал US Open, где Алькарас и Синнер просто решают разделить первое место. А организаторы впервые в истории придумывают для них новое правило из-за угрозы финансовых потерь.

От потерь Карлсена ФИДЕ переходит к созданию совершенно нового правила. Похоже, что регулирующий орган шахмат не намерен быть беспристрастным. Похоже, их волнует только то, что думает один игрок.

Я буду работать изо всех сил, чтобы попасть в финал в следующем году и гарантировать, что ни один «ЧЕМПИОНАТ» не будет произвольно «РАЗДЕЛЁН»», — написал Ниманн в социальных сетях.