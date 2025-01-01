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Магнус Карлсен объяснил, почему предложил Непомнящему разделить титул на ЧМ по блицу

Магнус Карлсен объяснил, почему предложил Непомнящему разделить титул на ЧМ по блицу
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объяснил, в какой момент и почему принял решение предложить россиянину Яну Непомнящему разделить титул в финале чемпионата мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке.

В финале первые две партии выиграл Магнус, однако Яну удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионской титул обоим гроссмейстерам.

«Я сделал вывод, что мы оба немного нервничали. Я подумал, что сейчас самое подходящее время предложить это, поскольку в следующем раунде у меня будут белые, а значит – небольшое преимущество. Тогда я и предложил это.

Мы оба, итак, играли очень долго, и я был просто счастлив завершить этот матч. И это было бы просто жестоко, что кто-то станет первым, а кто-то вторым. В тот момент я подумал, что разделить титул будет разумным решением.
Люди, конечно, понимают, что мы оба устали и нервничаем. Кому-то это понравится, кому-то нет. Но есть как есть», — приводит слова Карлсена NRK.

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