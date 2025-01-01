«Не собираюсь слишком ныть». Ян Непомнящий — о том, что разделил титул с Карлсеном на ЧМ

Восьмой номер мирового рейтинга российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как отреагировал на предложение норвежца Магнуса Карлсена разделить с ним титул на чемпионате мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке.

В финале первые две партии выиграл Магнус, однако Яну удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионской титул обоим гроссмейстерам.

«Конечно, было непросто, но я не был слишком пессимистичен. Это был не лучший старт, но всякий раз, когда у меня появлялся шанс, я старался его использовать. В блице может случиться всё, что угодно.

Я был удивлён, когда Магнус это (разделить титул) предложил. Кажется, такой случай был на Олимпиаде в Токио. Мне не нравилось решение разделить золото в онлайн-олимпиаде по шахматам. Довольно спорно, но что поделать. Думаю, это заставит ФИДЕ вернуть армагеддон, но сегодня я не собираюсь слишком ныть по этому поводу», — приводит слова Непомнящего NRK.