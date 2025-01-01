Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Не собираюсь слишком ныть». Ян Непомнящий — о том, что разделил титул с Карлсеном на ЧМ

«Не собираюсь слишком ныть». Ян Непомнящий — о том, что разделил титул с Карлсеном на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмой номер мирового рейтинга российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как отреагировал на предложение норвежца Магнуса Карлсена разделить с ним титул на чемпионате мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке.

В финале первые две партии выиграл Магнус, однако Яну удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионской титул обоим гроссмейстерам.

«Конечно, было непросто, но я не был слишком пессимистичен. Это был не лучший старт, но всякий раз, когда у меня появлялся шанс, я старался его использовать. В блице может случиться всё, что угодно.

Я был удивлён, когда Магнус это (разделить титул) предложил. Кажется, такой случай был на Олимпиаде в Токио. Мне не нравилось решение разделить золото в онлайн-олимпиаде по шахматам. Довольно спорно, но что поделать. Думаю, это заставит ФИДЕ вернуть армагеддон, но сегодня я не собираюсь слишком ныть по этому поводу», — приводит слова Непомнящего NRK.

Материалы по теме
Ниманн жёстко раскритиковал ФИДЕ за совместный титул Карлсена и Непомнящего на ЧМ по блицу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android