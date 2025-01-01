В ФИДЕ высказались о решении разделить титул между Карлсеном и Непомнящим на ЧМ по блице

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский высказался о том, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен разделили титул на чемпионате мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке. Инициатором этого решения стал норвежец.

— Логика была такова: если два игрока захотят, они продолжат играть вничью. Было два варианта. Вы могли играть дальше или президент ФИДЕ делал выбор, и Аркадий (Аркадий Дворкович, президент ФИДЕ. – Прим. «Чемпионата») так и решил.

— Так это было решение Аркадия?

— Да, это было решение Аркадия, — приводит слова Сутовского NRK.