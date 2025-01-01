Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФИДЕ высказались о решении разделить титул между Карлсеном и Непомнящим на ЧМ по блице

В ФИДЕ высказались о решении разделить титул между Карлсеном и Непомнящим на ЧМ по блице
Комментарии

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский высказался о том, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен разделили титул на чемпионате мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке. Инициатором этого решения стал норвежец.

— Логика была такова: если два игрока захотят, они продолжат играть вничью. Было два варианта. Вы могли играть дальше или президент ФИДЕ делал выбор, и Аркадий (Аркадий Дворкович, президент ФИДЕ. – Прим. «Чемпионата») так и решил.

— Так это было решение Аркадия?
— Да, это было решение Аркадия, — приводит слова Сутовского NRK.

Материалы по теме
Ниманн жёстко раскритиковал ФИДЕ за совместный титул Карлсена и Непомнящего на ЧМ по блицу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android