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1 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, МЧМ-2025, НБА, результаты тенниса, шахматы, Ян Непомнящий

Непомнящий и Карлсен разделили титул, определены пары 1/4 финала МЧМ. Главное к утру
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпионом мира норвежец Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу среди мужчин, стали известны все четвертьфинальные пары 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2025, каталонская «Барселона» не смогла зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу. Подобное произошло впервые в истории.
  2. Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира — 2025.
  3. «Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо и Виктора. Клуб выступил с новым заявлением.
  4. «Вашингтон» обыграл «Бостон» в последнем матче 2024 года. Овечкин без очков.
  5. Елена Рыбакина одержала уверенную победу над Зигемунд в четвертьфинале United Cup — 2025.
  6. Сборная США уверенно обыграла Канаду на её льду и выиграла группу А на МЧМ-2025.
  7. 86 очков Леброна, Дэвиса и Ривза не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Кливлендом».
  8. Игорь Шестёркин получил травму верхней части тела. Вратарю нашли замену в АХЛ.
  9. Сборная Швейцарии обыграла Казахстан в ключевом матче за выход в плей-офф МЧМ-2025.
  10. Полина Кудерметова неожиданно обыграла Самсонову во 2-м круге турнира в Брисбене.
  11. Расселл Уэстбрук стал третьим игроком в истории НБА, собравшим «идеальный» трипл-дабл.
  12. Винисиус получил приз лучшему иберо-американскому футболисту года в третий раз подряд.
  13. Екатерина Лагно остановилась в шаге от выхода в финал на чемпионате мира по блицу.
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