Непомнящий и Карлсен разделили титул, определены пары 1/4 финала МЧМ. Главное к утру
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпионом мира норвежец Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу среди мужчин, стали известны все четвертьфинальные пары 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2025, каталонская «Барселона» не смогла зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу. Подобное произошло впервые в истории.
- Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира — 2025.
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