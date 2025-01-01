Непомнящий и Карлсен разделили титул, определены пары 1/4 финала МЧМ. Главное к утру

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпионом мира норвежец Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу среди мужчин, стали известны все четвертьфинальные пары 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2025, каталонская «Барселона» не смогла зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».