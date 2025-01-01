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В ФИДЕ отреагировали на критику решения разделить титул между Карлсеном и Непомнящим на ЧМ

В ФИДЕ отреагировали на критику решения разделить титул между Карлсеном и Непомнящим на ЧМ
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Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский высказался о том, что общественность неоднозначно отнеслась к решению организации разделить титул чемпиона мира по блицу между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

В частности, жёстко раскритиковал политику ФИДЕ 21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн.

— Что бы вы могли сказать о последовавших реакциях на это решение?
— Я пока не видел никаких реакций.

— Но это неоднозначное решение.
— То, что оба были достойны этого звания, я могу сказать точно. Пришёл бы я к такому же решению, если бы это зависело от меня? Я не уверен. Но принимать такие решения всегда сложно: для кого-то они будут правильными, для кого-то нет, — приводит слова Сутовского VG.

Сутовский также призвал обратить внимание на то, что предложение разделить титул исходило от игроков.

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