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Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сделали фото с одним на двоих трофеем ЧМ по блицу

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сделали фото с одним на двоих трофеем ЧМ по блицу
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий сделали совместное фото с трофеем победителя чемпионата мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке (США).

Напомним, Карлсен и Непомнящий разделили чемпионский титул. Это беспрецедентный случай в истории шахмат.

В финальном поединке ЧМ первые две партии выиграл Магнус, однако Яну удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам.

Решение ФИДЕ вызвало неоднозначную реакцию у общественности. В частности, жёстко раскритиковал политику ФИДЕ 21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн.

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