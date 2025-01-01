Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сделали фото с одним на двоих трофеем ЧМ по блицу

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий сделали совместное фото с трофеем победителя чемпионата мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке (США).

Напомним, Карлсен и Непомнящий разделили чемпионский титул. Это беспрецедентный случай в истории шахмат.

В финальном поединке ЧМ первые две партии выиграл Магнус, однако Яну удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам.

Решение ФИДЕ вызвало неоднозначную реакцию у общественности. В частности, жёстко раскритиковал политику ФИДЕ 21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн.