Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это против всех правил!» Карякин раскритиковал двойное чемпионство Непомнящего и Карлсена

«Это против всех правил!» Карякин раскритиковал двойное чемпионство Непомнящего и Карлсена
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил недоумение в связи с результатами чемпионата мира по блицу. По итогам соревнований победу разделили сразу два шахматиста — россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.

«Максимально странные впечатления от чемпионатов мира по быстрым и блицу. Основной вывод — это то, что ФИДЕ создаёт правила для того, чтобы их нарушать. Особенно если ты Магнус Карлсен!

И если в истории про джинсы можно лишь посмеяться над ФИДЕ, которая сама себя загнала в тупик с абсурдными правилами дресс-кода, то финал чемпионата мира по блицу по нокаут-системе не может заканчиваться соглашением на ничью! Это против всех правил!

Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды, отыграв основное и дополнительное время, вместо пробития пенальти просто… согласились на ничью? Абсурд! Впрочем, после моей дисквалификации в 2022 году я уже ничему не удивляюсь…» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
В ФИДЕ отреагировали на критику решения разделить титул между Карлсеном и Непомнящим на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android