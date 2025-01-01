«Это против всех правил!» Карякин раскритиковал двойное чемпионство Непомнящего и Карлсена

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил недоумение в связи с результатами чемпионата мира по блицу. По итогам соревнований победу разделили сразу два шахматиста — россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.

«Максимально странные впечатления от чемпионатов мира по быстрым и блицу. Основной вывод — это то, что ФИДЕ создаёт правила для того, чтобы их нарушать. Особенно если ты Магнус Карлсен!

И если в истории про джинсы можно лишь посмеяться над ФИДЕ, которая сама себя загнала в тупик с абсурдными правилами дресс-кода, то финал чемпионата мира по блицу по нокаут-системе не может заканчиваться соглашением на ничью! Это против всех правил!

Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды, отыграв основное и дополнительное время, вместо пробития пенальти просто… согласились на ничью? Абсурд! Впрочем, после моей дисквалификации в 2022 году я уже ничему не удивляюсь…» — написал Карякин в своём телеграм-канале.