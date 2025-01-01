Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского гроссмейстера Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу среди мужчин, которую он разделил с 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Турнир прошёл в Нью-Йорке (США).

«Уважаемый Ян Александрович! Поздравляю Вас с блестящим выступлением в Нью-Йорке.

Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твёрдый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почётное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец! Желаю Вам здоровья, спортивной удачи и успехов в Новом 2025 году», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.