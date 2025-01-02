Карлсен отверг обвинения в договорном характере финала с Непомнящим на ЧМ по блицу

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отверг обвинения в договорном характере финального матча на чемпионате мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке, с двукратным вице-чемпионом мира россиянином Яном Непомнящим.

«Я никогда не договаривался о ничьей заранее, ни разу за всю мою карьеру. На видео я шучу с Яном в ситуации, когда не хватает решающих правил тай-брейка. Это явно не было попыткой повлиять на ФИДЕ. Это было сказано в том духе, что я думал, что ФИДЕ согласится на наше предложение. Если уж на то пошло, это была плохая шутка, учитывая серьёзность ситуации. Я думаю, что сам матч показал: два игрока играют в шахматы на высоком уровне, оба равны и заслуживают победы», — написал Карлсен на личной странице в социальных сетях.