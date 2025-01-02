Карлсен говорит Непомнящему разыгрывать ничьи, если ФИДЕ не разделит титул ЧМ по блицу

Появилось видео, где 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен предлагает двукратному вице-чемпиону мира россиянину Яну Непомнящему разыгрывать ничьи, если Международная шахматная федерация (ФИДЕ) откажется разделить титул в финале чемпионата мира по блицу, который прошёл в Нью-Йорке.

«Если они (арбитры — Прим. «Чемпионата») откажутся, тогда будем разыгрывать короткие ничьи», — говорит норвежец на видео.

Напомним, в финале первые две партии завоевал Магнус, однако Яну удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам.

По результатам этого видео некоторые обвиняют Карлсена в договорном характере финального матча.