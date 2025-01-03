Леон Маршан признан самым влиятельным французом в 2024 году

Французский пловец четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан был признан французской личностью, которая больше всего повлияла на своих соотечественников в 2024 году. Согласно нескольким французским опросам, Маршан получил 46% голосов.

На втором месте расположился французский дзюдоист Тедди Ринер, также получивший несколько медалей на прошедшей летом Олимпиаде в Париже (30%). Тройку лидеров замкнул регбист Антуан Дюпон (27%).

Отметим, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже также возглавили рейтинг «самых важных событий года» для французов, опередив избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов (38%) и роспуск Национального собрания (37%).