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Магнус Карлсен сыграет свадьбу со своей возлюбленной в первые выходные 2025-го — VG

Магнус Карлсен сыграет свадьбу со своей возлюбленной в первые выходные 2025-го — VG
Магнус Карлсен
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сыграет свадьбу со своей возлюбленной Элле Викторией. Об этом сообщают норвежские СМИ.

Как пишет газета VG, пара подтвердила этот факт через своего друга Магнуса Барстада. Проведение торжества планируется в узком кругу в первые выходные 2025 года.

Напомним, в финале ЧМ по блицу первые две партии завоевал Магнус Карлсен, однако Яну Непомнящему удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам.

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