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Старейшая в мире олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 103 лет

Старейшая в мире олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 103 лет
Агнес Келети
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Старейшая в мире олимпийская чемпионка венгерская гимнастка Агнес Келети скончалась в возрасте 103 лет. Об этом 2 января сообщил портал Daily Mail. Уточняется, что Агнес была госпитализирована с пневмонией на прошлой неделе. Она скончалась в больнице Будапешта.

Келети является пятикратной чемпионкой Игр (1952, 1956). Кроме этого, на её счету ещё пять наград ОИ и три медали чемпионатов мира.

Агнес Келети пережила Холокост. Во время Второй мировой войны венгерскую гимнастку исключили из состава национальной команды из-за еврейских корней, а ей самой пришлось сменить имя и начать работать горничной, чтобы выжить.

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