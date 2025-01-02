Старейшая в мире олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 103 лет

Старейшая в мире олимпийская чемпионка венгерская гимнастка Агнес Келети скончалась в возрасте 103 лет. Об этом 2 января сообщил портал Daily Mail. Уточняется, что Агнес была госпитализирована с пневмонией на прошлой неделе. Она скончалась в больнице Будапешта.

Келети является пятикратной чемпионкой Игр (1952, 1956). Кроме этого, на её счету ещё пять наград ОИ и три медали чемпионатов мира.

Агнес Келети пережила Холокост. Во время Второй мировой войны венгерскую гимнастку исключили из состава национальной команды из-за еврейских корней, а ей самой пришлось сменить имя и начать работать горничной, чтобы выжить.