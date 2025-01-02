Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Федерация гимнастики Азербайджана была наказана за жестокое обращение со спортсменами

Федерация гимнастики Азербайджана была наказана за жестокое обращение со спортсменами
Аудио-версия:
Комментарии

Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики (GEF) наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и лично на трёх участников организации. Причиной стали насильственные действия над спортсменами сборной. Это стало известно из пресс-релиза GEF.

Информация о нарушении этики GEF поступила ещё в 2020 году. В 2023-м поступили обвинения в предполагаемом физическом и психологическом насилии со стороны тренеров азербайджанской федерации в отношении нескольких гимнастов на протяжении многих лет.

Тренеры были признаны виновными за различные виды жестокого обращения со спортсменами, включая избиение, устные оскорбления из-за веса, призовых денег и вознаграждений спортсменов, лишение спортсменов их мобильных телефонов.

Экс-тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева была отстранена от любых мероприятий под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на восемь лет. Ей пожизненно запретили занимать должность главного тренера в любой федерации.

Исполняющая обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияна Василева была отстранена на 18 месяцев, тренер Евгения Валиева – на 12.

Материалы по теме
Главный скандал года в мировом спорте. Почему США не подчиняются мировому антидопингу
Главный скандал года в мировом спорте. Почему США не подчиняются мировому антидопингу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android