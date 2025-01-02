Федерация гимнастики Азербайджана была наказана за жестокое обращение со спортсменами

Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики (GEF) наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и лично на трёх участников организации. Причиной стали насильственные действия над спортсменами сборной. Это стало известно из пресс-релиза GEF.

Информация о нарушении этики GEF поступила ещё в 2020 году. В 2023-м поступили обвинения в предполагаемом физическом и психологическом насилии со стороны тренеров азербайджанской федерации в отношении нескольких гимнастов на протяжении многих лет.

Тренеры были признаны виновными за различные виды жестокого обращения со спортсменами, включая избиение, устные оскорбления из-за веса, призовых денег и вознаграждений спортсменов, лишение спортсменов их мобильных телефонов.

Экс-тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева была отстранена от любых мероприятий под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на восемь лет. Ей пожизненно запретили занимать должность главного тренера в любой федерации.

Исполняющая обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияна Василева была отстранена на 18 месяцев, тренер Евгения Валиева – на 12.