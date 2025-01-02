Ян Непомнящий подвёл итоги выступления на ЧМ, сыронизировав по поводу скандала с Карлсеном

Восьмой номер мирового рейтинга российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал в социальных сетях пост о своём выступлении на чемпионате мира по рапиду и блицу, который прошёл в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 18-летний россиянин Володар Мурзин. Непомнящий занял третье место в итоговой таблице. В блице же первое место Непомнящий разделил с норвежцем Магнусом Карлсеном, что является беспрецедентным случаем в истории шахмат.

Фото: ФИДЕ

«Серебро и бронза в Нью-Йорке. Очередное грубое нарушение дресс-кода на этот раз не попало в камеру», — подписал своё фото с турнира Непомнящий, тем сыронизировав по поводу скандала Карлсена на ЧМ из-за несоблюдения дресс-кода.