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Ханс Ниманн жёстко ответил Карлсену, призвав ФИДЕ отреагировать на слитое видео с ЧМ

Ханс Ниманн жёстко ответил Карлсену, призвав ФИДЕ отреагировать на слитое видео с ЧМ
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21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн, который попадал в скандалы с читерством, резко отреагировал на пост норвежца Магнуса Карлсена, где он отвергает обвинения в договорном характере финала чемпионата мира по блицу с россиянином Яном Непомнящим.

После того как Карлсен и Непомнящий разделили титул на ЧМ, в Сети появилось видео, на котором норвежец говорит Яну: «Если они (арбитры. — Прим. «Чемпионата») откажутся, тогда будем разыгрывать короткие ничьи». Магнус позднее заявил, что эти слова были шуткой.

«Ты нарушил правила на камеру, ты думал, что они согласятся на твоё предложение только потому, что ты не участвовал в блице, и выдвинул нелепые требования. Надеюсь, ФИДЕ займёт позицию и напомнит нам всем, что ни один игрок не стоит выше игры. Они не смогли призвать тебя к ответу, когда ты пытался разрушить мою жизнь, надеюсь, они усвоили урок», — написал Ниманн в социальной сети.

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